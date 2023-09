Napoli, furia-Osimhen? "Cosa gli hanno negato": la vera ragione della rottura

28 settembre 2023 a

Un gol che sa di liberazione, dopo un inizio di settimana da incubo. Il rigore sbagliato contro il Bologna, il video su TikTok che lo ha mandato su tutte le furie insieme al suo agente, Roberto Calenda. Victor Osimhen è tornato al gol contro l’Udinese, dopo tre turni di stop. Con lui si è sbloccato anche Khvicha Kvaratskhelia, con successiva esultanza rabbiosa sotto la curva. Ma le parole rilasciate mercoledì dal giornalista amico di Osimhen, Oma Akatugba — "andrà via il più velocemente possibile” — scuotono un ambiente ancora preoccupato. Il contratto del nigeriano scade nell’estate 2025 e il rinnovo con il Napoli, che De Laurentiis dava per scontato, ora è a rischio.

Il Napoli si ritrova: poker all'Udinese e gioie per Osimhen-Kvara

Gazzetta: “Osimhen, niente video benefico per l’Africa”

Alla luce della sfuriata di Osimhen non è solo il video su TikTok. Come ha rivelato La Gazzetta dello Sport, infatti, quello che ha alimentato la rabbia crescente di Osimhen, facendola infine esplodere martedì sera, è soprattutto il retroscena al filmato, risalente a qualche settimana fa, quando Victor aveva chiesto al Napoli – pur nel rispetto dei patti sui diritti di immagine, che per il club azzurro sono sacrosanti – di poter registrare un video a fini di beneficenza per l’Africa. Il permesso era stato negato e il nigeriano non l'aveva presa bene, visto quanto ci tiene a spendersi per fare del bene per la sua gente. Poi le immagini con voci modificate che deridevano il suo errore dal dischetto contro il Bologna, che lo hanno mandato su tutte le furie.

Quei 20 milioni di euro che possono far saltare il Napoli: il retroscena

Napoli, luce in fonda al tunnel

De Laurentiis e tutto il Napoli sperano di poter sistemare la situazione, mentre gli azzurri in campo si sono rilanciati, riportandosi a -4 dall’Inter capolista, battuta in rimonta dal Sassuolo. Che sia la luce in fondo al tunnel di Rudi Garcia?