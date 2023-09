Napoli, la furia di De Laurentiis a Striscia la Notizia: alta tensione

28 settembre 2023 a

Aurelio De Laurentis non se la sta passando affatto bene. Il suo Napoli , nonostante la roboante vittoria contro l'Udinese, è ancora staccatissima dal primo posto in classifica. I suoi giocatori simbolo, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia , sono apparsi troppo nervosi nelle prime uscite in maglia azzurra. E l'agente del nigeriano ha promesso azioni legali contro la società partenopea per il video ironico postato su TikTok dall'account ufficiale della squadra di Rudi Garci a. Il presidente, però, deve affrontare guai ben peggiori: le accuse di falso in bilancio della Procura di Roma.

De Laurentis, dopo aver assistito alla vittoria della sua squadra contro i friulani, aveva postato un tweet di complimenti ai suoi giocatori: “Da Bologna siamo veramente ripartiti. Bravi tutti! ”. Sempre dopo il triplice fischio, si era riunito con tutti i dirigenti in albergo per fare il punto sulla situazione legata a Osimhen (l'ad Chiavelli, sua figlia Valentina, il club manager Sinicropi, il responsabile marketing Bianchini e così via). I social media manager, compreso l'autore dei post, se la sono cavata con una semplice ramanzina. Ma ciò che sicuramente non si aspettava era di ricevere un " premio " per ciò che ultimamente gli sta capitando.

Questa mattina, giovedì 28 settembre, l'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha raggiunto ADL alla stazione di Roma Termini. L'obiettivo, ovviamente, era consegnarli il celebre tapiro d'oro , dopo tutte le polemiche sul caso Osimhen. Ma, come riporta il Corriere dello Sport , sembra che il numero 1 azzurro non abbia voluto accettare il riconoscimento, preferendo proseguire dritto per la sua strada.