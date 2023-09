Real Madrid, addio Ancelotti? Clamoroso: l'italiano che conquista i Blancos

29 settembre 2023 a

a

a

Il Real Madrid sta già pensando al sostituto di Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano, promesso sposo della Seleçao, lascerà infatti le Merengues a fine stagione. E in casa dei Blancos è già partito il toto allenatore. La lista dei pretendendi alla panchina più prestigiosa d'Europa è molto lunga. Si vocifera però che il candidato più quotato possa essere Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo, ora alla guida del Bayer 04 Leverkusen, ha vestito la camiseta madridista tra il 2009 e il 2014. Era approdato in Spagna nel corso di una delle campagne acquisti più stellari di sempre.

Oltre a lui, arrivarono anche tre palloni d'oro: Karim Benzema, Cristiano Ronaldo e Kaka. L'uomo ideale per proseguire la striscia di succesi della storia del club. Ma nella lista dei desideri di Florentino Perez potrebbe spuntare anche un nome a sorpresa.

Si tratta di Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più apprezzati d'Europa e il suo nome è stato spesso accostato a panchine di grandi club. Il tecnico bresciano sta facendo benissimo col Brighton e la vetrina della Premier League lo ha definitivamente lanciato: per la prima volta nella loro storia i Seagulls partecipano a una coppa europea. E a dare forza al progetto della società è l'identità forte a livello di gioco. Ma per De Zerbi non è una novità. Lo si era già visto alla prima esperienza in Serie A, con il Benevento. E a tutti noi è rimasto ben impresso nella mente il gioco sublime esibito con il Sassuolo. L'allenatore italiano è stato anche capace di valorizzare molti giovani calciatori, poi rivenduti a cifre stratosferiche. Per esempio, Moisés Caicedo. Il colombiano, grazie a una stagione da protagonista con De Zerbi, è stato venduto al Chelsea addirittura per 128 milioni di euro. Non male, se si considera che di ruolo fa il mediano e che in Inghilterrra aveva giocato soltanto 45 partite.

"Già scelto il sostituto": Carlo Ancelotti addio, ecco chi arriva al Real Madrid

Il tecnico bresciano, però, è legato al Brighton con un contratto fino all'estate del 2026. E soprattutto ha una clausola rescissoria di circa 10 milioni di sterline. Ma questa non sarebbe un problema per Florentino Perez. Quando il presidente del Real si fissa su un obiettivo difficilmente poi lo manca. Basti pensare a Jude Bellingham, il talento inglese strappato in estate al Borussia Dortmund per 103 milioni di euro più bonus.