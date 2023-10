Carlo Ancelotti, clamoroso: ecco in quale hotel alloggia a Napoli

02 ottobre 2023 a

​ A distanza di quattro anni, Carlo Ancelotti ritrova il Napoli di Aurelio De Laurentiis. E l'occasione è di quelle importanti: martedì 3 settembre il suo Real Madrid sfiderà il club partenopeo al Diego Armando Maradona. Il tecnico reggiano ha già scelto la sistemazione dei Blancos per il ritiro pre-partita. Vinicius e compagni alloggeranno all'hotel Vesuvio, proprio lo stesso albergo a cinque stelle dove il 10 dicembre del 2019 il patron azzurro comunicò all'allora suo allenatore l'esonero.

Quella notte l'ex Milan cercò di convincere il suo presidente a non prendere quella decisione. Ma il produttore cinematografico era convinto che l'unica soluzione fosse affidare la sua squadra a un “sergente di ferro” come Rino Gattuso. Ironia della sorte conosciuto da De Laurentiis a Capri, proprio alla festa dei 60 anni di Ancelotti.

Corsi e ricorsi storici che, nel mondo del calcio, non sono poi così rari. Ma a volte gli scherzi del destino mostrano ai diretti interessati come le scelte prese in passato si siano rivelate azzeccate. Dopo l'esonero, Ancelotti sarebbe infatti tornato a Madrid, dove oltre a un'altra Champions ha vinto quella Liga che lo rende l'unico allenatore al mondo ad aver conquistato i cinque maggiori campionati europei. E il Napoli, dal canto suo, soltanto tre anni più tardi avrebbe compiuto quella cavalcata che ha portato allo storico scudetto con Luciano Spalletti .

Tra De Laurentiis e Ancelotti c'è sempre stato un feeling fuori dal comune. Dalle giocate a scopone alle gite in barca a Capri, alla passione per gli elicotteri, Aurelio e Carlo avevano affinità che portarono il presidente a sostenere: "Un tecnico così lo voglio a vita, un po' come è accaduto a Ferguson con l' United". E in effetti in quel periodo il dirigente aveva una visione corretta: "Perché al di là della conduzione societaria, c'è anche quella sportiva che è centrale in un club". Idea che, come sappiamo, non si concretizzò mai. Paradossalmente il Napoli è riuscito a conquistare lo scudetto con tecnico e presidente separati in casa.