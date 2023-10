Sassuolo, finita la magia: colpaccio-Monza. Tra Torino e Verona è solo 0-0

02 ottobre 2023 a

Il Monza sbanca il Mapei Stadium. I biancorossi battono 1-0 il Sassuolo grazie a una rete di Colombo al 21' della ripresa e grazie a questo successo agganciano in classifica proprio i neroverdi, oltre a Torino e Frosinone al 9° posto in classifica. Il gol porta la firma di Colombo, che stravince il duello aereo con Tressoldi, supera anche Erlic con una finta e a tu per tu con Consigli non sbaglia, mettendo in rete lo 0-1. Il Monza potrebbe raddoppiare al 79' dopo una bella ripartenza con Birindelli che però spreca di sinistro dal limite l'ottimo contropiede iniziato da Gomez. La reazione del Sassuolo è più nervosa che altro ed è tutta nel sinistro da lontanissimo di Ferrari, che obbliga Di Gregorio alla respinta. Non ci sono più sussulti e il match finisce così.

Reti inviolate e un punto a testa tra Torino e Verona nella sfida valida per la settima giornata di Serie A. All'Olimpico Grande Torino molta intensità ma poche vere emozioni: si chiude sullo 0-0. In classifica la squadra dell'ex Juric, attesa sabato dal derby con la Juventus, sale a 9 punti. L'Hellas raggiunge quota 8.