Alex Del Piero, Juve di sasso: "Di chi diventa direttore sportivo"

Prosegue la campagna acquisti stellare dell'Arabia Saudita. E questa volta il colpo è di quelli che non ti aspetti. Secondo i media locali, Alessandro Del Piero sarebbe un passo da diventare il nuovo direttore sportivo dell'Al Nassr, il club di Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e Marcelo Brozovic tra gli altri. Non si tratterebbe infatti di un semplice suggerimento.

Quella tra l'ex capitano della Juventus e la società araba sarebbe una trattativa già arrivata alle sue battute finali. E, di conseguenze, mancherebbe soltanto l'annuncio ufficiale delle parti coinvolte. Dopo aver lasciato il calcio ormai diversi anni fa, Pinturicchio non ha mai nascosto la propria intenzione di ricoprire in futuro un ruolo da dirigente. Negli ultimi tempi poi, l'ex attaccante bianconero ha iniziato a studiare e frequentare i corsi a Coverciano per acquisire il patentino da allenatore.

Adesso, il futuro della leggenda italiana potrebbe essere da direttore sportivo in un calcio moderno e tanto discusso come quello della Saudi Pro League. E immaginiamo che il compenso sarà proprio da sceicco. Se il passaggio in Arabia Saudita dovesse realmente concretizzarsi, si tratterebbe dell'ennesimo arrivederci tra l'ex bandiera bianconera e la Vecchia Signora.

Dopo l'addio del 2012, i rapporti fra Del Piero e la società bianconera si erano incrinati. Tanto che lo stesso attaccante italiano ha deciso di concludere la sua carriera prima in Australia, con la maglia del Sydney FC, e poi in India, con il Delhi Dynamos. I tifosi juvenitini, però, non hanno mai dimenticato il loro idolo. E, a distanza di dieci anni dall'ultima volta, sperano ancora che Pinturicchio possa fare ritorno a casa. Ma, al momento, sembra molto più probabile che sia Giorgio Chiellini a ricoprire in futuro un ruolo dirigenziale alla Juventus.