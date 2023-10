Milan, insulti contro Pobega e Calabria: dopo Dortmund finisce male

06 ottobre 2023 a

Un altro 0-0, dopo quello con il Newcastle. Il Milan esce con un pari anche da casa del Dortmund, mentre i bianconeri di Eddie Howe hanno scavalcato rossoneri e Psg grazie al 4-1 proprio ai danni della squadra di Luis Enrique. Con la vittoria, i Magpies ora conducono il girone F con quattro punti, dietro ai parigini (3), al Milan (2) e Borussia (1). Per i rossoneri tante occasioni in una sfida pazza e aperta a qualsiasi risultato, ma la palla non è entrata nemmeno stavolta. E i tifosi, sui social, non hanno apprezzato la prova di due uomini in particolare: Davide Calabria e Tommaso Pobega.

Anche Salvini con i tifosi e contro Calabria e Pobega

Il primo si è trovato ad affrontare Malen, tra i più propositivi della squadra di Terzic, e ha sofferto non poco le iniziative dell’attaccante olandese. Al suo compagno, ex centrocampista di Torino e Spezia, è stata imputato alcuni errori in fase di impostazione in quel momento. I commenti nei confronti dei due è stato molto duro, tanto che qualcuno detto così nei primi 45’ della sfida, dove i padroni di casa sono risultati più pimpanti: “Pobega e Calabria ci stanno facendo giocare in 9″.

E non solo, tra loro c’è anche il vicepremier Matteo Salvini, attuale ministro delle Infrastrutture nel Governo Meloni, che ha commentato su Instagram il pareggio tra il Borussia Dortmund e i rossoneri: "Se sbagliamo gol già fatti, difficile vincere… — le sue parole — E con la formazione del primo tempo, ancora più difficile. Calabria e Pobega… Forza Diavolo sempre".