Andrè Onana umiliato: "La tecnica per fargli gol, osservatelo"

Autore di una grande stagione con l’Inter, André Onana sta vivendo un inizio di stagione da incubo con il Manchester United. Il grave errori in Champions alla prima giornata in casa del Bayer Monaco — la palla scivolato sotto i guantoni dopo un pallone innocuo tirato da Leroy Sané verso la porta degli inglesi —, poi quello nella sfida persa ancora dell’Old Trafford contro il Galatasaray: lo sciagurato passaggio che ha poi costretto Casemiro al fallo da rigore su Icardi che gli è costato il secondo giallo. Maurito ha poi sbagliato il tiro dagli undici metri, ma si è riscattato poco dopo segnando il gol del definitivo tre a due del Galatasaray.

Onana prende troppi gol: i tifosi rimpiangono De Gea

Onana ha incassato finora allo United 18 reti in 10 partite, di cui ben 7 nelle due partite del girone di Champions League, entrambe perse dai Red Devils. Il 27enne camerunense è già bombardato dalle critiche dei tifosi, che rimpiangono Manuel de Gea, lasciato partire a fine contratto dopo 12 anni e 8 trofei messi in bacheca. Il 32enne spagnolo è ancora svincolato e qualcuno è arrivato a suggerire che lo United dovrebbe tornare sui propri passi e riportarlo a Carrington.

Onana, errori dal basso per una questione di… posizionamento

Se Onana è molto bravo con i piedi, potendo costruire la manovra dal basso, il problema in fase di impostazione, secondo i match analyst delle squadre avversarie dei Red Devils, è il problema di posizionamento del portiere dello United, dove si posiziona. Il 27enne, è scritto sul Telegraph, è solito restare molto profondo nella propria area quando la squadra non è in possesso del pallone, a differenza di quanto accade nella fase di possesso, quando non è raro al contrario vederlo altissimo, spesso fuori area anche fino alla propria trequarti. I gol del Galatasaray lo dimostrano. Zaha ha segnato la prima rete per la squadra turca su una palla lunga a centro area, col camerunense molto schiacciato all'indietro. Ed anche il gol della vittoria realizzato da Icardi ha visto Onana piazzato non molto avanti ai propri pali e incapace di uscire per chiudere lo specchio della porta all'argentino.