Onana umiliato dalla stampa inglese: "Disastro, cosa gli cade a terra"

Per André Onana è un inizio di stagione da incubo con il Manchester United. Come dimostra il grave errore nella sfida di Champions contro il Bayer Monaco. L'ex portiere dell’Inter, infatti, si è fatto scivolare sotto i guantoni un pallone all'apparenza innocuo tirato da Leroy Sané verso la porta degli inglesi. In Inghilterra c’è già chi ha iniziato a criticarlo, dopo i 50 milioni spesi dallo United per lui in estate. Nelle prime cinque partite della Premier League, è riuscito a mantenere inviolata la propria porta soltanto nel successo all'esordio contro il Wolverhampton, mentre nelle altre quattro partite ha subìto 10 gol. E i Red Devils sono partiti piuttosto male: 11esimi, staccati già di 9 punti dal City capolista. Soltanto altre due squadre in campionato hanno incassato più reti di lui in questo avvio, il Burnley e i Wolves.

Andrè Onana, come gode l'Inter: non solo la papera, tutte le cifre (impietose)

Il Sun rimpiange De Gea: “Spogliatoio United disgustato per il trattamento all’ex portiere”

Onana ci sta comunque mettendo la faccia, mostrando di avere spalle larghe – "non abbiamo vinto per colpa mia, ho deluso la squadra" – ma questo non basta a salvarlo dalle critiche, anche da parte dei media. Come titola il Sun, che oggi è uscito con la sua prima pagina sportiva sparando il caso Onana a nove colonne. Il quotidiano inglese parla di caos a Old Trafford, tirando fuori il fantasma del defenestrato David de Gea – cui lo United non ha rinnovato il contratto dopo 12 anni – per svelare come lo spogliatoio dei Red Devils sia disgustato per il trattamento riservato dal club al portiere spagnolo.

Onana si lascia sfuggire le chiavi. E il Sun ci scherza su

Ma non solo dato che il Sun ci va giù duro contro Onana, che è stato beccato in una foto mentre lascia cadere le chiavi della macchina. Un’occasione per il tabloid per sparare contro il portiere con un titolo composto dal gioco di parole "Key-lamity keeper” (“Custode delle chiavi” in italiano) e poi scrivere all'interno dell'articolo che il portiere ha fatto un altro errore, stavolta fatale allo United come quello col Bayern. Insomma, si sottintende che Onana non riesce neanche a trattenere tra le mani un mazzo di chiavi, come non ha fatto con il pallone nel k.o. per 4-3 contro il Bayern Monaco.