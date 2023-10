Napoli, complotto contro Rudi Garcia? Rumors: chi rema per farlo fuori

10 ottobre 2023 a

Un altro k.o. con la Fiorentina, al Maradona, per un inizio di stagione troppo altalenante che allontana il Napoli di Rudi Garcia dalla vetta. La squadra di Italiano ha vinto 3-1 nel finale e ora gli azzurri sono solo quinti con 14 punti in classifica, quando l’anno scorso con Luciano Spalletti la squadra aveva già collezionato 20 punti dopo 8 giornate. A ballare quindi sono sei punti, ma pesa che la squadra sia solo in zona Europa League. E, secondo Sportmediaset, c’è un sospetto che pure il tecnico francese si porterà dietro per tutta la sosta: manca la fame a una squadra che sembra sazia dopo lo Scudetto vinto la scorsa primavera.

Napoli, i senatori dello spogliatoio non seguono Rudi Garcia?

Un Napoli che ha sì potenzialità, ma che ha bisogno di una scintilla e di più cattiveria in campo per rialzare la testa. Scintilla che però è finora mancata. E non si può concedere l’attenuante della stanchezza per la partita di Champions di martedì alla squadra di Rudi Garcia, dato che il Milan è riuscito a passare al Marassi dopo aver giocato il giorno dopo contro il Borussia Dortmund. Il timore della società partenopea, sempre secondo Sportmediaset, è che i senatori dello spogliatoio non seguano un granché Rudi Garcia. Che non fa nulla, sulla carta, per portarli dalla loro parte. Emblematiche in tal senso le uscite di Zielinski, Osimhen e Lobotka nella ripresa, con la Fiorentina in vantaggio per 2-1. Scelte già viste in passato e poco gradite. Insomma, serve un cambio di rotta, prima che la situazione diventi irrecuperabile.