Rudi Garcia, fiducia a tempo: "Scelto il sostituto", chi arriva tra un mese

Igor Tudor ha dato la disponibilità ad allenare il Napoli da subito, ma Aurelio De Laurentiis ha deciso di continuare con Rudi Garcia almeno per un altro mese. Una scelta azzardata, quella del presidente, che potrebbe star condannando la sua squadra all’insuccesso: è chiaro che con il francese in panchina il Napoli continuerà a perdere tutti gli scontri diretti, a causa dell’abisso tattico con gli allenatori delle altre squadre. Italiano ha dato una lezione di calcio ai partenopei, smontati nel secondo tempo dalle scelte sbagliate di Garcia.

Se offensivamente il Napoli a tratti è pure un bel vedere, grazie agli automatismi che si sono creati tra calciatori forti e che si conoscono bene, senza palla è tutta un’altra storia: contro la Fiorentina non si capiva se il Napoli volesse pressare alto o abbassarsi per poi ripartire. Ne è uscita una cosa a metà che ha esposto la squadra a figuracce, dato che la Viola ha trovato buchi in mezzo al campo a non finire, creando tante situazioni pericolose e segnando meritatamente tre gol. In mattinata sembrava che l’ora di Garcia fosse giunta, invece dopo un faccia a faccia De Laurentiis ha deciso di concedergli un altro mese di tempo.

Possiamo già dirvi come andrà: il francese salverà la panchina grazie a un calendario ridicolo, che lo vedrà impegnato contro Verona, Salernitana, Empoli e l’Union Berlino, ma perderà malamente lo scontro diretto con il Milan di Pioli. Avrebbe avuto molto più senso cambiare adesso, dando un mese di adattamento al nuovo allenatore e una pausa in più per le Nazionali per lavorare bene. La sensazione è che, salvo completi disastri, a questo punto Garcia non se ne andrà più: il rischio è che il Napoli perda però il quarto posto, che è l’obiettivo minimo. Dopo otto giornate è addirittura a -7 dal Milan capolista, a -5 dall’Inter seconda e a -3 dal duo Juve-Fiorentina. Nel caso in cui Garcia dovesse saltare, sarebbe pronto Tudor.