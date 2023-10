Napoli, lo schiaffo di Italiano a Rudi Garcia: "Ci siamo allenati..."

09 ottobre 2023 a

Troppa Fiorentina per questo Napoli. E troppo Vincenzo Italiano per questo Rudi Garcia. La viola, forte del suo gioco spettacolare, ha espugnato il Diego Armando Maradona, conquistando tre punti fondamentali contro i campioni in carica. Ora la squadra di Rocco Commisso si trova al quarto posto in classifica, dietro soltanto a Milan, Inter e Juventus. E, in questo senso, i tifosi fiorentini possono dormire sogni tranquilli. I loro beniamini, infatti, hanno tutte le carte in regola per pensare in grande. L'obiettivo è, come sempre, conquistare un posto in Europa, magari in palcoscenici più prestigiosi rispetto a quello della Conference League.

Ma il successo del Maradona viene da lontano. Più nello specifico, dalla partita di Champions League contro il Real Madrid. Dopo la vittoria contro il Napoli, il tecnico della Fiorentina ha commentato così a DAZN: "Abbiamo analizzato bene la partita contro il Real Madrid e nel momento in cui il Napoli ha preso in mano la partita ha creato tantissimo e meritava di più. Così ci siamo allenati per evitare quello che avevamo visto in quella partita. È chiaro che ci vuole un pizzico di fortuna e anche di concretezza e cinismo. Giocavamo contro i campioni d’Italia ed era difficile".

La Fiorentina passa a Napoli: i viola agganciano la Juve al 3° posto

Oltre allo studio pre-partita, la vittoria contro il Napoli non può prescindere però dalle grandi giocate dei singoli. Uno su tutti: Jack Bonaventura. L'ex Milan ha iniziato la stagione alla grande: quattro gol nelle prime otto partite di campionato. E le sue strepitose prestazioni non sono passate inosservate. Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, lo ha inserito nella lista dei convocati per le gare di qualificazione agli Europei contro Malta e Inghilterra. E, per il centrocampista italiano, si tratta un po' di una rivincita, dato che in carriera conta solamente 15 presente in maglia azzurra. Meglio tardi che mai.

