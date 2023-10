Rudi Garcia terrorizzato da Antonio Conte: "Possono succedere tante cose"

11 ottobre 2023 a

"Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa, ho deciso di fermarmi con il Tottenham. Di base c'è la volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo che possono succedere tantissime cose. Napoli? Bisogna sempre avere grande rispetto ed educazione, assolutamente". Sono le parole di Antonio Conte all'evento per i 100 anni della famiglia Agnelli alla Juventus. Il tecnico ex Inter è tornato a parlare dopo i lunghi mesi di silenzio che fanno seguito alla polemica uscita dal Tottenham. La voglia di riposarsi c’è ancora, ma nel calcio mai dire mai, come la riassume. E a Napoli stanno pensando a lui..

Conte, i vantaggi del Dl Crescita da inizio novembre

Un’ipotesi, quella di allenare il club partenopeo, che stuzzica sicuramente Conte, nella mente di Aurelio de Laurentiis. Rudi Garcia è sulla graticola e dall’incontro di lunedì tra il francese e la dirigenza azzurra è emerso un chiaro messaggio: niente più errori, altrimenti addio. Se Conte arrivasse, di sicuro le agevolazioni del Decreto Crescita scatterebbero a inizio novembre e questo è un fattore che gioca a favore di Garcia, che ha tre partite (Verona, Union Berlino e Milan) per giocarsi il futuro.

La Repubblica: De Laurentiis non vuole più Garcia, si punta alla rescissione consensuale

Ma la bomba lanciata nelle ultime ore da alcune testate parla di una situazione totalmente diversa. Secondo La Repubblica, ad esempio, De Laurentiis ha deciso di allontanare l’allenatore, che farà ritorno oggi, mercoledì 11 ottobre, a Napoli da Nizza. Il presidente vuole infatti incontrarlo e gli proporrà un’uscita di scena diversa dall’esonero, ovvero la rescissione anticipata e consensuale. L’obiettivo del patron partenopeo è una transazione economica , ovvero non pagare a vuoto un ingaggio al tecnico francese per utilizzare quei soldi per dirottare su un altro tecnico. A Garcia, invece, potrebbe far comodo evitare un altro licenziamento che potrebbe essere la spallata definitiva alla sua carriera ormai da tempo in discesa.