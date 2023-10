Inter, la bomba di Lukaku: "Se parlassi, tutti rimarrebbero scioccati"

11 ottobre 2023 a

Lukaku adesso mette nel mirino chi lo ha criticato in tutti questi mesi per il suo "no" prima all'Inter e poi alla Juve con la frenata repentina sulla trattativa. L'attaccante ha poi deciso di raggiungere Roma per vestire la maglia giallorossa e servire la causa di Mourinho. Ma adesso, mentre si trova in ritiro con la nazionale belga, di fatto si toglie qualche sassolino dalla scarpa e così spiega cosa è successo davvero questa estate quando era finito nel tritacarne del mercato dopo aver rifiutato un ritorno a Milano, sponda nerazzurra. Come ricorderete, secondo alcune indiscrezioni, anche lo spogliatoio nerazzurro aveva mollato Lukaku chiedendo ai dirigenti dell'Inter di interrompere i contatti dopo l'offerta della Juve.

Ora parla lui, "Big Rom": "Chi mi conosce sa che non mi piace girare intorno a un argomento. Parlerò a tempo debito ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto". Parole pesantissime che però lasciano ancora i dubbi su quanto accaduto in quelle ore frenetiche in cui Vlahovic sarebbe dovuto andare al Chelsea e Lukaku alla Juventus. Alla fine il serbo è rimasto a Torino e il belga si è rilanciato a Roma.

"Ora mi sto concentrando su quello che so fare meglio, ovvero giocare a calcio. Ho lavorato sodo per tutta l’estate. Devo ringraziare anche Radja Nainggolan per avermi messo in contatto con la Roma", ha aggiunto l’attaccante del Belgio del club capitolino. Bisogna vedere cosa accadrà la prossima estate dato che Lukaku di fatto quasi a ogni sessione di mercato è al centro di presunte trattative. Ricordiamo che tra le voci di questa estate una aveva fatto particolarmente irritare i tifosi nerazzurri: il possibile passaggio di Lukaku al Milan. E a questo punto di fatto non sono escluse sorprese nella prossima stagione...