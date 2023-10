Tonali, Fagioli, Zaniolo? Solo l'inizio: "Altri 10 nomi", terremoto per il calcio italiano

Roberto Tortora 13 ottobre 2023 a

La prima è stata soltanto una scossa, ma quello che sta per abbattersi sul calcio italiano è un vero e proprio terremoto. Ancora una volta protagonista il calcioscommesse. E stavolta non si tratta di combine, di partite truccate, bensì di vero e proprio “betting”, gioco d’azzardo. Fagioli, Zaniolo e Tonali sono i primi tre nomi usciti fuori, ma la Polizia sta indagando ormai da settimane su una decina di altri calciatori, tra cui almeno un altro tesserato della Juventus. I flussi di denaro transitano, a quanto pare, su piattaforme di scommessa illegali. È un sistema utilizzato per riciclare denaro: non essendo tracciato, si possono puntare cifre importanti e garantirsi vincite facili e anche contenute. Comunque vada, si vince o si perde pochissimo. Perché l’importante non è guadagnare, ma riciclare.

La Polizia ha agli atti le chat di Fagioli, che ha scommesso negli ultimi diciotto mesi, si parla di centinaia di migliaia di euro. Una decina di conversazioni, tra cui una con un compagno della Juve di seconda fascia, due con gli “azzurri” Zaniolo e Tonali. Quest’utlimo avrebbe giocato sulla piattaforma worldgame365.me, mentre il centrocampista dell’Aston Villa su Evoz9.fx-gaming.net, entrambe piattaforme illegali.

Una scoperta casuale, quella delle forze dell’ordine torinesi, che indagavano su un’agenzia Eurobet che aveva una “contabilità parallela” per le giocate su server illegali. La Polizia, dunque, sapeva tutto e così anche la Juventus e la Federcalcio. Tutto sarebbe emerso in tempi più lunghi, ma le scoperte di Fabrizio Corona, informato da una fonte che gravita nel mondo del calcio, hanno costretto gli agenti ad accelerare il protocollo e a fermare subito i due “azzurri” prima che l’Italia affrontasse le partite con Malta e Inghilterra e, soprattutto, prima che la fuga di notizie consentisse sia ai giocatori già coinvolti sia agli altri nomi che ancora non sono stati resi pubblici di poter inquinare o cancellare prove determinanti. Il terremoto è appena cominciato e farà tremare in molti.