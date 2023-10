Calcioscommesse, Sandro Tonali in lacrime: "Si vuole curare"

14 ottobre 2023 a

a

a

Sandro Tonali è un ragazzo ancora molto giovane: ha appena 23 anni. E, nonostante abbia già vestito le maglie di Milan, Newcastle e della Nazionale Italiana, sente sulle sue spalle il peso della pressione. Così come l'attenzione mediatica, soprattutto dopo lo scandalo calcioscommesse che lo vede come uno dei protagonisti più illustri. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il centrocampista non avrebbe retto al polverone di accuse che si è scatenato contro di lui. Ieri mattina, venerdì 13 ottobre, quando ha fatto ritorno a Milano, dopo una notte insonne a Firenze Sandro non si è trattenuto: ha pianto.

Lo sfogo con gli affetti più cari, l’imbarazzo di essersi reso conto che non avrebbe dovuto cedere a certi vizi, che tante volte si esercitano per noia o emulazione di colleghi e che ora rischiano di costargli caro. Quando i suoi procuratori lo hanno informato della necessità di ricorrere a un terapista per superare il problema della ludopatia, Tonali ha subito accettato. Infatti, nonostante il suo entourage lo derubrichi come un "errore di gioventù", l'ex Milan sa perfettamente che occorre un segnale di maturità per dimostrare di aver assorbito la lezione.

Stando a quanto si apprende, Tonali sembrerebbe in procinto di mettersi a disposizione della Federazione per una serie di incontri con i giovani ai quali spiegare i comportamenti da non tenere. "È spaventato, il colpo è stato grosso" afferma chi gli sta vicino. E non facciamo fatica a credergli.