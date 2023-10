Juve, Nicolò Fagioli squalificato? "Ecco il sostituto": colpaccio a gennaio

17 ottobre 2023 a

La Juventus, nelle ultime settimane, è stata suo malgrado al centro delle vicende giudiziarie sportive. O meglio: lo sono stati alcuni suoi tesserati di lusso. Paul Pogba è risultato positivo al test antidoping effettuato dopo il match che i bianconeri hanno giocato contro l'Udinese. Nicolò Fagioli, invece, è uno dei protagonisti dello scandalo calcioscommesse che, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, sta mettendo a soqquadro il nostro campionato. Per entrambi si va verso un patteggiamento, che però potrebbe tenerli lontano dal campo per molto tempo. I due calciatori sono due tasselli fondamentali nel centrocampo juventino. E la società, visto l'emergenza nel reparto, è già al lavoro per trovare almeno un sostituto.

Al mercato invernale mancano ancora due mesi e mezzo. Ma Cristiano Giuntoli, Football Director bianconero, è già al lavoro per portare a Max Allegri un centrocampista che possa fare al caso della Juventus. Il nome più quotato in questo momento è Lazar Samardzic dell'Udinese. A un passo dall'Inter in estate, il serbo potrebbe arrivare a Torino con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Come spiega Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, Giuntoli lo voleva già lo scorso anno al Napoli. Il centrocampista serbo guadagna solo 420mila euro all'Udinese. E in casa Juventus sono pronti a offrirgli il triplo stipendio. Al momento, però, non ci sono trattative aperte tra i club. Ma il giocatore non ha mai nascosto il suo desiderio di approdare in un grande club europeo. E, grazie anche all'amicizia con Dusan Vlahovic e Kenan Yıldız, la sua prossima destinazione potrebbe essere proprio la Vecchia Signora.