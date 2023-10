Calcioscommesse, Fabrizio Corona rivela a Striscia: "Ecco altri tre nomi di calciatori"

18 ottobre 2023 a

a

a

Nonostante la censura lamentata da Fabrizio Corona, l'ex fotografo non ha certamente rinunciato alla sua personalissima crociata contro la ludopatia nel calcio italiano. Il re dei paparazzi è stato raggiunto la scorsa notte, martedì 17 ottobre, da Valerio Staffelli. Lo storico inviato di Striscia la notizia gli ha consegnato il celebre Tapiro d'oro proprio per essere stato silenziato nel corso di Avanti Popolo, il talk show di Rai 3 condotto da Nunzia De Girolamo. E lo showman, forse per vendicarsi, ha colto l'occasione per fare altri tre nomi di calciatori coinvolti nello scandalo calcioscommesse: "Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio)". Oltre a mostrare un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano.

"Fagioli e Tonali, tutto è iniziato così". Calcioscommesse, Corona choc a Rai 3: "I calciatori coinvolti in A". Viene giù tutto?

Le rivelazioni di Corona, nei giorni scorsi, sono state però in parte smentite dalla sua personalissima fonte. Nel corso di una puntata di Cerbero Podcast, il canale Twitch fondato da Davide Marra, Simone Santoro, Mr Flame e Davide Rubino, la talpa dell'ex fotografo ha ritrattato quanto confessato proprio a Corona. "Tutto inventato su Zalewski. L’informazione è fasulla, non ho nessuna prova, parlo completamente a vanvera". Ma, a questo punto, la domanda sorge spontanea: che cosa sperava di ottenere diffondendo fake news? "Mi aveva detto - sostiene la talpa - che ci saremmo visti a Roma e avremmo parlato del compenso, 20mila euro per un’informazione senza arte né parte. Ho accettato perché in difficoltà economica. Ma ho capito che è immorale".

Sulla veridicità del ruolo della "gola profonda" al momento non ci sono conferme. E, nonostante sia presentato a volto scoperto, la sua identità resta ancora un mistero. L'unica certezza è che, a ora, quello del polacco non risulta tra i nomi degli indagati.