Calcioscommesse, Fabrizio Corona sta mentendo? Il video che può inchiodarlo

18 ottobre 2023

La lista dei calciatori del nostro campionato coinvolti nello scandalo scommesse sembra ancora molto lunga. Dopo Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicola Zalewski, Fabrizio Corona ha rivelato a Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la notizia, l'identità di altri tre giocatori. Si tratta di Federico Gatti (Juventus), Nicolò Casale (Lazio) e Stephan El Shaarawy (Roma).

A dimostrazione delle sue parole, ci sarebbe anche un filmato che mostrerebbe i tre parlare delle puntate mentre palleggiano insieme. Se fosse vero, si tratterebbe dell'ennesima grana per il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti. La sua squadra, infatti, rischia di non partecipare ai prossimi Europei. Decisive, in questo senso, saranno le partite che gli Azzurri giocheranno contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina.

Ma qualcosa non torna. In che occasione i tre calciatori avrebbero parlato di scommesse mentre palleggiavano insieme? Non nella loro squadra di club, dato che ognuno di loro proviene da una realtà calcistica diversa. Due di loro giocano nella capitale, su sponde diverse. L'altro, invece, è tesserato da due anni con la Vecchia Signora. Potrebbero essersi incontrati in Nazionale. Ma anche questa ipotesi sembra priva di fondamento. Casale, infatti, ha ricevuto la prima convocazione soltanto lo scorso 1° settembre. Ma in quell'occasione El Shaarawy e Gatti non furono chiamati a Coverciano.

Sui social molti tifosi stanno cominciando a mettere in dubbio le rivelazioni di Corona. "Casale convocato a settembre (1° e unica convocazione) e non c'erano Gatti ed El Shaarawy. Pietà. Basta. Pietà", scrive un utente su X. Un altro, dopo aver ricordato che non sono mai stati convocati tutti insieme in Nazionale, sottolinea: "Resta da capire dove abbiano palleggiato assieme".