Calcioscommesse, Fabrizio Corona rischia grossissimo: chi lo trascina in tribunale

Ora Fabrizio Corona rischia davvero grosso. La vicenda è sempre quella del calcioscommesse, su cui l'ex re dei paparazzi, come fosse una fiction, giorno dopo giorno sta snocciolando nomi e particolari, tra accuse e avventurose retromarce. E Corona ha fatto altrettanto intercettato da Striscia la Notizia, che con Valerio Staffelli gli ha consegnato il più classico dei tapiri d'oro.

Ai microfoni del tg satirico di Canale 5, Corona ha fatto il nome di Nicolò Casale, calciatore della Lazio, e anche quello di Stephan El Shaarawy, in forza alla Roma. Un'uscita che ha scatenato la reazione del legale di Casale, il quale ha risposto con una nota di fuoco.

"Non ha mai scommesso su una competizione sportiva e ha consacrato la sua vita sempre e solo all’impegno agonistico: ciò nonostante sono state messe in circolazione accuse infondate e calunniose sul suo coinvolgimento nell’inchiesta riguardante le scommesse nel mondo del calcio", taglia corto Guido Furgiuele, avvocato del giocatore.

E ancora: "Attesa la sua totale estraneità all’indagine, e ai fatti a cui si riferisce, e la gravità delle accuse mosse nei suoi confronti, sporgeremo querela e perseguiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione e/o calunnia, nonché gli editori e i responsabili dei canali d’informazione con cui siano divulgate tali illecite accuse. Ciò a tutela della sua immagine e della sua onorabilità". Insomma, la battaglia contro Corona si sposta in tribunale.

Poi, le parole dell'avvocato del giocatore della Roma: "Poche parole chiare: Stephan El Shaarawy e le scommesse, di qualunque tipo, non hanno niente da spartire. Non ha mai scommesso né gli è mai interessato farlo", spiegano Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo, E ancora: "È assolutamente sereno di fronte ad accuse totalmente infondate e calunniose. Tutto viene di conseguenza, in primis ogni inevitabile azione a tutela del nostro assistito. Questo è quanto abbiamo da dire rispetto alle indiscrezioni di queste ore su ulteriori rivelazioni, con tanto di video/audio, di Fabrizio Corona a Striscia la Notizia", concludono.