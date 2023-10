Monza, dalla Spagna sono sicuri: "Papu Gomez positivo al controllo antidoping"

20 ottobre 2023 a

Quella che stiamo vivendo potrebbe essere una delle stagioni calcistiche più pazze di sempre. Dagli innumerevoli guai in casa Juventus, al caso Osimhen-Napoli, per poi passare allo scandalo scommesse. Il calcio italiano è un malato terminale e la notizia che è appena stata rilanciata dalla Spagna non fa che confermarlo. Come riporta Relevo, il Papu Gomez sarebbe risultato positivo all'antidoping. Il controllo sarebbe stato effettuato circa un anno fa, quando il fantasista, ora in forza al Monza, vestiva la maglia del Siviglia. Poco prima che lo stesso argentino disputasse il Mondiale con la nazionale albiceleste.

La comunicazione è appena arrivata. L'argentino, infatti, ha da poco ricevuto la squalifica della UEFA e la pena è di quelle pesanti: due anni di sospensione. Il Papu, quindi, verrà fermato anche in Serie A. E, al momento, si attendono soltanto gli sviluppi ufficiali. Ma sicuramente non si tratta di una buona notizia per i tifosi del Monza.

Un campione del mondo per il Monza: l'ultimo colpaccio del condor-Galliani

Il Papu Gomez era arrivato alla corte di Adriano Galliani solamente qualche settimana fa. La società lombarda lo aveva annunciato in pompa magna lo scorso 29 settembre. E tutti i commentatori calcistici avevano sottolineato l'importanza dell'acquisto, parlando dell’ennesimo colpo del Condor. L'argentino, infatti, era stato preso dal mercato degli svincolati. E, nei pensieri dell'ex ad del Milan, doveva sostituire Gianluca Caprari, indisponibile dopo la lesione al legamento crociato anteriore.