Calcioscommesse, Tonali smentisce Fagioli: cos'ha detto al procuratore federale

Nell’interrogatorio di fronte al procuratore federale questa settimana, Sandro Tonali ha smentito categoricamente di aver passato il sito illegale per scommettere a Nicolò Fagioli. L'ex milanista — scrive La Gazzetta dello Sport — ha ribadito di essere solo uno scommettitore e di non aver mai coinvolto nessun altro, così come non ha fatto alcun nome. Tutto questo avrà un peso nella trattativa tra i suoi legali e Chiné, per arrivare ad un accordo in tempi brevi sul patteggiamento: non basta infatti che Tonali abbia ammesso di aver scommesso sul calcio (e anche sul Milan), ma deve anche collaborare nella maniera più ampia possibile, fornendo agli inquirenti sportivi ulteriori nomi, fatti e circostanze. La versione dell’ex Brescia però non collima con quella di Fagioli.

La versione di Fagioli: “Tonali mi passò l’app Icebet”

Proprio Fagioli, nell’interrogatorio del 28 settembre scorso in procura a Torino, aveva detto che “fu Tonali che mi suggerì il sito illegale Icebet. Lo vidi giocare (nel ritiro di Tirrenia, ndr) e gli chiesi cosa stesse facendo — la testimonianza dello juventino — Mi disse che avrei potuto giocare perché non restavano tracce delle scommesse. Fu Tonali stesso a farmi registrare tramite un account. Non ricordo se fu lui a darmi le credenziali o se fui io a farlo direttamente contattando un referente via WhatsApp. Inviai un messaggio a questo referente e mi rispose mandandomi username e password per poter iniziare a scommettere”.

Insomma, un futuro ancora da decifrare. E se Fagioli già sconterà la sua condanna — 7 mesi lontano dal campo, più 5 di pene accessorie e una multa — per Tonali, che ha ammesso i suoi problemi di ludopatia, il rischio è di una sanzione che arrivi a un anno, avendo giocato sul suo ex Milan violando così l’articolo 30 del Codice della Giustizia Sportiva. Intanto questo weekend può giocare nella sfida che il Newcastle affronterà contro il Crystal Palace, da dopo il match contro il Borussia Dortmund potrebbe partire la squalifica.