Nicolò Fagioli, "quando lo vedremo in campo": la sfida di Allegri

Le conseguenze delle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla scandalo calcioscommesse si stanno già facendo sentire. Soprattutto per Nicolò Fagioli. Lo juventino è, al momento, l'unico calciatore ufficialmente squalificato dalla giustizia sportiva. Per lui, infatti, la pena è già stata decisa: da ieri, venerdì 20 ottobre, il centrocampista è stato sospeso per un arco temporale pari a sette mesi. La Juventus, dal canto suo, si appresta ad affrontare uno scontro diretto di campionato. Domani sera, domenica 22 ottobre, la Vecchia Signora farà visita al Milan a San Siro, in un match di alta classifica. E Max Allegri dovrà fare i conti con le numerose assenze. Oltre a Fagioli, infatti, mancheranno anche Danilo, Alex Sandro e Paul Pogba. Da valutare, invece, le condizioni di Federico Chiesa.

"Su Fagioli è stato detto tutto - ha dichiarato Allegri nel corso della conferenza stampa della vigilia - Io sono d'accordo su quello che è stato detto. Ora inizia un percorso che lo porterà a fine maggio a ritornare in campo. Questi sette mesi servono a lui per mantenere la condizione atletica e a impegnarsi nel sociale. Le vicissitudini che ci sono vanno affrontate e fanno anche da stimolo. Con Fagioli ci ho parlato, era giusto parlarci. Sa benissimo che la società e la squadra sono con lui, lo aspettiamo. Dovrà sfruttare questi mesi per lavorare sul campo e impegnarsi fuori, così a fine maggio tornerà in campo, lo aspetteremo".

Come ha ricordato lo stesso Allegri, il centrocampista bianconero potrà tornare a giocare una partita ufficiale solamente a maggio del prossimo anno. La squalifica di sette mesi, infatti, si concluderà dopo il 36esimo turno di Serie A, per cui Fagioli non potrà giocare nessuno dei match della Juventus fino a quello contro il Monza, con cui la Vecchia Signora chiuderà l'annata 2023/2024.