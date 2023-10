Mourinho prende fischi per fiaschi: Biasin, la verità sul caso-Lukaku

Fabrizio Biasin 26 ottobre 2023 a

a

a

Quando parla Mourinho è sempre il caso di ascoltarlo perché non ti lasciamai senza titolo (o titulo). Nel caso specifico stava preparando la partita di Europa League odierna, ma si è tuffato a capofitto sulle faccende domenicali. A proposito della sfida con l’Inter e dell’accoglienza riservata a Lukaku (pronti 30mila fischietti) ha detto così: «Non sapevo che Lukaku fosse così importante a Milano, dove ha vinto uno scudetto e un paio di coppe, cosa che nella storia dell’Inter hanno fatto circa 200 giocatori».

"Lukaku? Non sapevo fosse così importante": Mourinho, schiaffo ai tifosi dell'Inter

E ancora: «Lukaku che passa dall’Inter alla Roma è un dramma, mentre Calhanoglu dal Milan all’Inter è una meraviglia, Cannavaro dalla Juve all’Inter non è un problema, esattamente come Vieri dall’Inter al Milan. Ecco perché dico che per me è una sorpresa che Lukaku abbia questo ruolo così importante nella storia dell’Inter». Mou è troppo intelligente per non capire che Lukaku non verrà fischiato perché ha lasciato l’Inter, ma per come l’ha fatto. Esattamente come tutti i giocatori citati che, infatti, hanno preso, prendono e prenderanno gli stessi fischi dai loro ex tifosi.