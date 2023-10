Calcioscommesse, Sandro Tonali ha patteggiato: 10 mesi e altri 8 di pene accessorie

26 ottobre 2023 a

Era atteso per oggi e puntualmente è arrivato. Dopo Nicolò Fagioli, anche per Sandro Tonali è arrivato il verdetto della giustizia sportiva. Il presidente Figc Gabriele Gravina ha infatti ufficializzato l'accordo tra la Procura federale e l'ex Milan: il giocatore è stato squalificato per 10 mesi, con una pena accessoria di altri 8 mesi in cui dovrà prestare la propria immagine per la lotta alla dipendenza dai giochi, esattamente come nel caso del centrocampista bianconero. Intanto proseguono le indagini dei pm di Torino su tutti gli altri calciatori che sarebbero coinvolti nello scandalo scommesse.

“È stato ragggiunto l’accordo per il patteggiamento tra la Procura Federale della FIGC e il calciatore Sandro Tonali - ha dichiarato il presidente della Figc all'uscita del Coni - essendo avvenuto prima del deferimento, ed essendo stato coinvolto in prima persona, posso dirlo: la sanzione per Tonali è di 18 mesi: 10 mesi squalifica e 8 mesi di prescrizioni alternative (rispetto piano terapeutico e almeno 16 incontri di testimonianza in presenza)”. Inoltre, Il calciatore dovrà rendersi disponibile con la Figc per almeno 14 incontri, di cui la metà da remoto, per parlare ai giovani di ludopatia e della dipendenza da gioco.

La stagione calcistica, per l'ex Milan, può dirsi già conclusa. Ma, oltre a Champions, Premier e FA Cup, il centrocampista del Newcastle dovrà rinunciare ai prossimi Campionati Europei, dato che si svolgeranno a giugno del prossimo anno e la squalifica di Tonali terminerà solamente il mese successivo. Sempre che la Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti riesca a strappare un pass per la Germania.