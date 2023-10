Sandro Tonali-choc: calcioscommesse, quanti soldi ha perso in 10 mesi

Roberto Tortora 27 ottobre 2023 a

a

a

Dopo appena due mesi e mezzo, la stagione di Sandro Tonali è già finita. No, nessun infortunio grave, nessuna articolazione compromessa. Solo la sua mente ha fatto tilt e ha prodotto quel vortice di scommesse illegali per il quale ora il centrocampista del Newcastle è stato squalificato per 10 mesi. Ha fatto in tempo a collezionare soltanto 8 partite di Premier League e mettere a segno il suo primo gol nel campionato inglese. Ora continuerà ad allenarsi, ma per lui le gare ufficiali sono interdette. Eventuale europeo con l’Italia compreso. Lui ha ammesso tutto: “Ho scommesso anche sulle mie squadre”, cioè anche sul Milan e sul Newcastle e, per questo, sconterà 3 mesi in più rispetto a Fagioli.

Proprio con quest’ultimo è nato l’attrito sulle reciproche versioni di quel ritiro dell’Under21 a Tirrenia dell’agosto 2021. Il centrocampista della Juve sostiene sia stato Tonali a indurlo a scommettere, l’ex-milanista sostiene che giocavano già entrambi all’epoca dei fatti. Per entrambi, però, una cosa è certa: sono stati incapaci di smettere, travolti da una ludopatia che è diventata problema clinico. L’unico vantaggio di Tonali rispetto a Fagioli è il non aver contratto debiti con nessuno. Di sicuro, come si apprende dalle pagine di Repubblica, ha perso una valanga di soldi, circa 300mila euro in un anno di betting. Una cifra che, paragonata ai suoi stipendi, è nettamente inferiore, ma resta comunque importante. E, proprio riguardo al suo salario, è probabile che ora con il Newcastle si accorderà per una rinuncia parziale dei suoi emolumenti. Tonali continuerà ad allenarsi in gruppo, ma, oltre alla squalifica del campo, dovrà sostenere un percorso di guarigione psicologica, 8 mesi di incontri educativi in cui parlerà ai ragazzi nelle scuole calcio per affrontare il problema ed evitarlo agli altri. Due incontri a settimana, per un totale di 16 appuntamenti.

Sandro Tonali, clamoroso a Newcastle: questa sera... tam-tam impazzito

Affinchè la squalifica maturata in Italia sia effettiva anche in Inghilterra, questa dovrà essere estesa a UEFA e Fifa, una procedura non veloce e per la quale, appunto, la FIGC si è già messa in modo. Finchè non sarà completata, sarà il Newcastle a decidere se Tonali potrà giocare oppure no. A cominciare dalla prossima sfida contro il Wolverhampton.