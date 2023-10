Milan, "Pioli dopo Napoli...": rumors clamorosi sull'esonero

27 ottobre 2023 a

Il Milan latita in Champions e non segna, in campionato è a un punto dalla vetta, ma con la sensazione che l’Inter abbia un qualcosa in più. Il club va avanti con Stefano Pioli, che dopo essere stato accontentato in estate con una squadra molto rinforzata ora è chiamato a una svolta. Ma sui social in molti vogliono una sua uscita, dove spicca frequente l’hashtag “#PioliOut”. Un rapporto che va sempre peggio, con vittorie che passano in secondo piano e sconfitte come drammi. La testa intanto è a domenica col Napoli, con una squadra incerottata in attacco — e che non trova il gol da oltre 270 minuti — e che in questi giorni ha svolto solo terapie.

Milan, calendario dopo Napoli sorride. Ma una sconfitta al Maradona…

La pesante sconfitta con il Psg lascia dubbi tattici. Pioli ha scelto ancora una volta di aggredire e difendere alto, accettando il rischio di dover gestire molti uno contro uno. La squadra è stata lunga, e in difesa si è andati in difficoltà contro Mbappé, Dembélé e Kolo Muani. Troppi rischi in una partita che doveva rilanciare il Milan nel girone, dopo i due pari per 0-0 contro Newcastle e Dortmund. A Parigi la scelta non ha funzionato.

Il video virale di Pioli: lo scivolone disastroso mentre il Psg asfalta il Milan | Guarda

Dopo Napoli, poi, i rossoneri avranno affrontato tutte le squadre candidate alla zona Champions, fatta eccezione per Atalanta e Fiorentina. Non male essere a -1 dall’Inter, ma una sconfitta anche a Napoli porterebbe non poche incertezze su una squadra che punta alla seconda stella. E in tal caso ripartirebbero le critiche, mentre la società sarebbe pronta a fare le sue valutazioni su un allenatore che non può sbagliare.