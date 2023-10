Verstappen come Prost, vince pure in Messico: rimpianto-Ferrari

29 ottobre 2023 a

Max Verstappen ha vinto il Gp del Messico di Formula 1 precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Charles Leclerc. Ai piedi del podio l'altra rossa di Carlos Sainz, quarto. Per il pilota olandese si tratta della 51/a vittoria in carriera, successo che gli consente di eguagliare Alain Prost. Si è ritirato nel corso del primo giro invece l'idolo di casa, Sergio Perez, dopo un contatto al via con Leclerc.

Completano la top ten Lando Norris, quinto, George Russell, sesto, e Oscar Piastri, ottavo con l'altra McLaren. A punti anche Daniel Ricciardo, settimo con l'AlphaTauri, Alexander Albon, nono con la Williams, ed Esteban Ocon, decimo con la Alpine. La gara è stata interrotta nel corso del 35° giro per la bandiera rossa esposta per un incidente occorso alla Haas di Kevin Magnussen, finito contro le barriere.

"Mi sono trovato in mezzo tra le due Red Bull e purtroppo ho toccato Checo però non sapevo dove andare è la vita: lui ha danneggiato la mia macchina e la gara di Checo è finità lì". Così Charles Leclerc arrivato terzo al gp di F1 in Messico sull'incidente accaduto all'inizio della corsa dove si è toccato con l'auto guidata da Sergio Perez. "Però - dice a Sky - da parte nostra abbiamo ottenuto il massimo risultato possibile. È la vita sono dispiaciuto ma non sapevo dove andare. È molto difficile trovarsi in una posizione come quella in tre nella stessa curva".