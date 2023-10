Inter, Lukaku umiliato in campo due volte: i gesti che erano sfuggiti

30 ottobre 2023 a

Era il grande atteso di giornata e alla fine il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro si è trasformato in un incubo per il belga. I tifosi interisti gli hanno dedicato bordate di fischi e alla fine l’attaccante non è riuscito a incidente come avrebbe voluto. La sua Roma è caduta nel finale per il gol di Marcus Thuram, su assist dalla sinistra di Federico Dimarco, ed è così tornata in testa alla classifica a due punti dalla Juve. Con la sconfitta, i giallorossi di José Mourinho (in tribuna domenica per il rosso rimediato contro il Monza) sono invece ottavi a quota 14, lontani 11 punti dai nerazzurri.

"Lo sanno tutti". Inzaghi distrugge Lukaku con una frase, godono i tifosi dell'Inter

Lukaku evitato prima della gara da Lautaro e Barella. E Acerbi…

Lukaku non ha però solo ricevuto fischi. A inizio partita due giocatori nerazzurri scottati dal tradimento di Romelu — Lautaro Martinez e Nicolò Barella — lo hanno evitato durante il tradizionale saluto pre-match. L’argentino ha deciso di dargli il cinque senza guardalo in faccia, Barella non gli ha dato la mano mentre Francesco Acerbi si è voltato per lanciargli un’occhiataccia. Poi il campo ha parlato: Lukaku è stato un fantasma in campo, e l’Inter si è presa la vittoria nel finale

Lukaku, il tradimento all’Inter prima di scegliere la Roma

Oramai è nota la vicenda che ha portato al tradimento di Lukaku con l’Inter. Il belga era a un passo dal club nerazzurro — Beppe Marotta era riuscito a trovare la quadra col Chelsea — prima che il calciatore non rispondesse ai messaggi e alla chiamate dei suoi ex compagni di squadra. L’attaccante è stato ad un passo dai rivali storici della Juventus e poi, saltato l'affare con i bianconeri, ha deciso di accettare l'offerta della Roma a fine mercato.