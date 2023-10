Giroud, il retroscena: "Lo sapeva", che cos'è successo negli spogliatoi

30 ottobre 2023 a

a

a

Le immagini di Olivier Giroud sconsolato a bordo campo dopo la rimonta del Napoli hanno fatto il giro dei social. Il francese si era sbloccato dopo un digiuno piuttosto lungo e aveva indirizzato il big match a favore del Milan con una bella doppietta. All’intervallo, però, era pienamente consapevole che la partita non era finita e che nel secondo tempo sarebbe sceso in campo un Napoli diverso, considerando che giocava in casa e non poteva permettersi di arrendersi senza lottare.

Milan, sceneggiata-Leao? Stefano Pioli lo fulmina così: il caos è totale | Guarda

Le dichiarazioni post-partita di Giroud fanno capire chiaramente che era consapevole dei rischi che correva il Milan nella ripresa, eppure i rossoneri sono comunque stati raggiunti dal Napoli, rischiando addirittura di perdere nell’ultimo minuto di recupero. “A metà tempo ci siamo detti insieme di essere pronti per il secondo tempo perché loro faranno un’altra partita”, ha dichiarato Giroud. Nonostante la consapevolezza del fatto che i giochi non fossero chiusi, il Milan si è comunque fatto travolgere dal Napoli, che in un quarto d’ora di fuoco ha riequilibrato l’incontro. A dare il la alla rimonta è stato Matteo Politano, che ha poi raccontato ai microfoni di Dazn come hanno fatto i campioni d’Italia ad accendersi dopo un primo tempo orribile.

Milan, sceneggiata-Leao? Stefano Pioli lo fulmina così: il caos è totale | Guarda

“All’intervallo ci siamo guardati in faccia dicendoci che così non si poteva continuare. Bisognava uscire fuori e dare tutto per i nostri tifosi, stavamo facendo una brutta figura”. La scossa è arrivata anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, che a un certo punto ha lasciato la tribuna ed è sceso negli spogliatoi per cercare di dare la carica alla squadra. Effettivamente nel secondo tempo si è visto tutto un altro Napoli, che ha anche sfiorato la clamorosa vittoria per 3-2, dovendosi però alla fine accontentare del pareggio.