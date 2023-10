Pallone d'oro, la dedica speciale di Leo Messi: "Grazie Diego"

31 ottobre 2023 a

Chiunque abbia seguito con un certo interesse le partite del Mondiale disputato in Qatar già lo sapeva. Lionel Messi ha vinto il suo ottavo pallone d'oro, battendo il norvegese Erling Haaland e il suo ex compagno di squadra Kylian Mbappe. Si tratta di un record: sia per il numero di edizioni vinte dall'argentino, sia perché lo ha conquistato mentre veste la maglia dell'Inter Miami di David Beckham. Infatti, è la prima volta nella storia che un calciatore, che non gioca in una squadra europea, viene premiato a Parigi.

Dopo la terza Coppa del Mondo dell'Argentina, molti hanno pensato che Messi abbia definitivamente raggiunto (e superato) il D10s, Diergo Armando Maradona. Il Mondiale, infatti, era l'unico trofeo che mancava nella bacheca della pulce, già ricchissima di premi e riconoscimenti personali. Ma il torneo del Qatar, stravinto con la fascia di capitano al braccio, è stata l'ultima ciliegina della torta. Decisiva anche per convincere i 100 giornalisti accreditati da France Football a votare per lui.

Il destino ha deciso che l'ottavo pallone d'oro della pulce dovesse arrivare proprio nel giorno in cui il pibe de oro avrebbe compiuto 63 anni. "Vorrei ringraziare Diego, non ci sarebbe posto migliore per augurare un buon compleanno - ha dichiarato Messi, dopo aver ricevuto il premio di France Football - Buon compleanno, Diego. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno votato. Lo condivido coni miei compagni in Nazionale, è un dono per tutta l'Argentina".