Pallone d'oro, pioggia di fischi: festa rovinata per Martinez, interviene Drogba

A Leo Messi l’ottavo Pallone d’Oro di una straordinaria carriera, al suo compagno di Nazionale, il portiere dell’Aston Villa Emiliano Martinez (noto come Dibu), è invece andato il premio Yashin come miglior portiere al mondo. Ma all'interno del Theatre du Chatelet di Parigi l’estremo difensore dell’Argentina è stato fischiato mentre saliva sul palco durante la cerimonia di premiazione. Didier Drogba, che ha condotto la serata insieme a Sandy Héribert, è dovuto intervenire per interrompere un momento a dir poco sgradevole della manifestazione. "Per favore, per favore, rispetto”, sono state le parole usate dall'ex centravanti di Marsiglia e Chelsea in lingua francese, mentre veniva mostrato un replay della famosa parata di Martinez su Kolo Muani nella finale della Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

Dibu, vinta la concorrenza su Emerson e Ramsdale per il premio Yashin

Il Dibu ha ricevuto il Trofeo Yashin dalle mani del padre, Alberto, che è salito sul palco in un momento della cerimonia di cui non era al corrente: per il portiere dell'Aston Villa non è mancata l'emozione per questa situazione inaspettata. Un trofeo che per Martinez arriva dopo la nomina nel 2021, in quel caso però a vincere il trofeo era stato Gianluigi Donnarumma. Quest’anno, il portiere dell’Aston Villa ha battuto invece la concorrenza di Ederson, Aaron Ramsdale, Andre Onana, Thibaut Courtois e Marc-Andre ter Stegen.

Pallone d'oro a Messi, la profezia: "Chi lo vincerà dopo di me"

Martinez, la gioia su Instagram: “Giornata indimenticabile”

A fine cerimonia, quindi, l’argentino ha condiviso sul suo profilo di Instagram alcune foto della cerimonia di premiazione di Parigi con la moglie Mandinha Martinez, suo padre Alberto e con i compagni di squadra dell'Albiceleste Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Lionel Messi: "Una giornata indimenticabile per me, la mia famiglia e per il popolo argentino. Congratulazioni Leo Messi per aver riportato l'Argentina in alto".