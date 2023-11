Inter, Ausilio affonda il colpo su Lukaku: "Non rispondeva al telefono"

01 novembre 2023 a

Ancora guerra aperta tra Inter e Lukaku. Dopo la sberla incassata dalla Roma nel match di San Siro che ha lanciato l'Inter in vetta alla classifica, arriva un nuovo regolamento di contri tra l'attaccante giallorosso e i nerazzurri.

E questa volta ad affondare il colpo è Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, a Radio TV Serie A con RDS, emittente ufficiale della Lega Serie A. "Lukaku? Preferisco non parlarne. Dico solo che ci deve essere in tutte le cose educazione e rispetto. A un certo punto, le cose stavano andando avanti, ma sono venute a mancare proprio educazione e rispetto. Se c’è voglia di dirsi le cose negli occhi non c’è mai problema. Quando non si risponde al telefono, ci si nega o si risponda tramite altre persone, allora è il momento di voltare pagina. Da quell’8 luglio è andata così".

Poi sempre Ausilio ha aggiunto: "La telefonata in cui mi sono arrabbiato? È una leggenda. Ci fu questa telefonata dopo vari tentativi, ma è durata poco. Fu decisa, ferma, ma niente di particolare. Dissi ciò che pensavo in poco tempo", ha spiegato. Insomma dalle parti di Appiano nessuno ha dimenticato il comportamento discutibile di Lukaku nella fasi calde del mercato della scorsa estate. E i conti con l'ex attaccante a quanto pare non sono affatto chiusi.