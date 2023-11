José Mourinho furioso: "Quale domenica?", che succede con Smalling

02 novembre 2023 a

Un altro k.o, a San Siro contro l’Inter, e il mesto nono posto a quota 14 in classifica. Per la Roma non è un inizio di stagione esaltante, e José Mourinho è finito spesso sulla graticola in più occasioni. Il portoghese però sarebbe deluso del comportamento di Chris Smalling, secondo il Corriere dello Sport, assente dalla terza giornata di campionato per lasciar così spazio a Llorente, titolare con Mancini e Ndicka nel terzetto arretrato con Cristante come jolly. Il tutto complice anche l’assenza di Kumbulla.

Smalling, il problema tendineo tra quadricipite femorale e piatto tibiale ancora tormenta

Mourinho si aspettava da Smalling maggiore disponibilità, in un giocatore considerato sin da subito centrale nel progetto tecnico e che invece ora è completamente spartito da Trigoria. La visita di controllo a Londra non ha portato grosse novità e al centro sportivo dei giallorossi il giocatore ancora non si è visto. Il giocatore non ha smaltito il problema tendineo tra quadricipite femorale e piatto tibiale e questo gli procura un dolore, che non gli consente di allenarsi e quindi di giocare. Per questo contro il Monza l’ex United non è tornato, nonostante un paio di allenamenti blandi in squadra.

Smalling, no agli antidolorifici: dovrà smaltire l’infortunio in maniera naturale

Giovedì scorso, durante la conferenza stampa pre-Slavia Praga, Mourinho aveva risposto con ironia sul recupero di Smalling in vista della gara con l’Inter: “Se torna domenica? Quale domenica?”. Insomma una risposta piccata che denota una certa tensione, complice anche il momento non delicato dei giallorossi, Il recupero del difensore non sarà così semplice dato che il giocatore è attentissimo alla dieta vegana e restio all’assunzione di farmaci, soprattutto antidolorifici. Per questo ha bisogno di superare l’infortunio definitivamente in maniera naturale, non un processo semplice.