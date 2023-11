Stefano Pioli, una cena per salvare il Milan: chi spunta tra gli invitati

03 novembre 2023 a

Per il Milan è un momento difficile: i due k.o. con Juve e Psg, la rimonta del Napoli nel secondo tempo del Maradona. Serve subito svoltare per la truppa di Stefano Pioli, che ha abbandonato la vetta dopo il k.o. con i bianconeri di Max Allegri e ora sono terzi a tre punti dall’Inter capolista. E c’è sempre il problema degli infortuni: ben 19 da inizio stagione. Se Loftus-Cheek è pronto a tornare in gruppo (e Pulisic scenderà in campo dopo lo stop nel secondo tempo con il Napoli), gli infortuni di Kalulu e Pellegrino sono piuttosto seri, con il primo operato e che starà fuori dal campo per 4 mesi.

Milan, una cena in centro a Milano per mettere da parte il momento delicato

Intanto giovedì sera la squadra, per superare il momento delicato, si è ritrovata a cena in centro a Milano, zona Corso Como, con l’obiettivo di stare insieme e di compattare il gruppo dopo l’alta tensione delle ultime settimane. L’iniziativa è stata dei giocatori, ma era presente anche Pioli con lo staff al completo. Clima disteso e molti sorrisi. Una conferma in più del fatto che lo spogliatoio rossonero non è spaccato, nonostante frizioni negli ultimi tempi (in particolare gli sfoghi di Leao e Giroud per i cambi di Napoli e le dure parole di Calabria dopo il Psg). Il menù rigorosamente di carne: proteine sì, carboidrati meglio evitarli se sabato c’è subito l’Udinese a San Siro.

"Voci sempre più insistenti su Pioli": ecco chi lo "commissaria" al Milan

Sul mercato si punta al duo Miranda-Kelly

Sul mercato già da gennaio bisognerà fare qualcosa. Il Milan ora ha fuori tre dei suoi cinque centrali ed è obbligato a giocare sempre con Thiaw e Tomori. È stato promosso in prima squadra Simic, 18enne della Primavera. Ma sarà comunque il caso di correre ai ripari. Con l’anno nuovo si punterà a Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 (ex Barcellona) del Betis Siviglia per cui è pronto un contratto fino al 2028. Lo spagnolo può arrivar a parametro zero a giugno, ma se il club andaluso accettasse un conguaglio minino (attorno ai 3 milioni), Moncada e Furlani anticiperanno il colpo di sei mesi. I rossoneri infine faranno un tentativo anche per Kelly del Bornemouth.