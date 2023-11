Luciano Spalletti, doccia gelata per il Ct: "Mi sento argentino", chi lo scarica

03 novembre 2023 a

Matias Soulé giocherà per l’Argentina quando ci sarà da vestire la maglia della nazionale. In prestito dalla Juve al Frosinone, l’attaccante di Mar del Plata sta incantando tutti e ha firmato già cinque gol e un assist in nove presenze in Ciociaria. Nonostante Luciano Spalletti avesse voglia di convocarlo, dato il problema dell’attacco che è sempre presente, è stato lo stesso Soulé che ai microfoni di Mediaset, in occasione della partita di Coppa Italia tra Torino e Frosinone (vinta 2-1 dai suoi), ha spiegato di voler giocare con la maglia dell'Albiceleste e non con quella della Nazionale azzurra: "Ringrazio Spalletti ma io mi sento argentino”.

Niente da fare quindi, per un’Italia che deve fare i conti con l’infortunio di Retegui (con i soliti problemi al ginocchio) e con un duo Immobile-Belotti oramai non più verde e dai pochi gol in avanti.

Soulé, Scaloni lo ha preconvocato. La chiacchierata con Spalletti: “Gli ho detto la verità”

Intanto in Sudamerica il CT della nazionale campione del mondo in carica, Lionel Scaloni, lo ha già preconvocato e aveva messo in chiaro le sue intenzioni. Il ragazzo nell’intervista dopo la gara col Torino ha svelato il contatto che c'è stato con la Selección: "Ho parlato con Walter Samuel, che mi ha detto che ero preconvocato. Non so se arriverà adesso o più tardi ma sono argentino, sono nato lì e il cuore sempre mi dice Argentina". Soulé ha svelato anche una telefonata che c'è stata con Luciano Spalletti, che ha cercato di vestirlo d’azzurro, ma la scelta del calciatore è ricaduta altrove: "Ho parlato con Spalletti e gli ho detto la verità, che io mi sento argentino — le sue parole — L'ho ringraziato perché lui mi voleva con l'Italia". In futuro dunque sarà il compagno di Leo Messi.