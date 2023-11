Bobo Tv nel caos, spunta un video dopo lo scioglimento: imbarazzo per Bobo Vieri

04 novembre 2023 a

Che cos’è successo alla Bobo Tv? Vieri ha davvero rotto con Adani, Cassano e Ventola? Se lo chiedono tutti gli appassionati di calcio, anche quelli che non sono soliti seguire il format di successo inventato dall’ex attaccante dell’Inter. Nella trasmissione in diretta su Twitch di venerdì 3 novembre Vieri ha sganciato la bomba, annunciando che d’ora in avanti sarà da solo al timone della Bobo Tv. In molti hanno pensato a uno scherzo, ma per ora le bocche sono cucite. Cassano è in silenzio social, mentre Adani ha condiviso una scena da Gomorra che fa pensare a un litigio pesante.

Fino a quando i diretti interessati non decideranno di esporsi, si possono fare solo ipotesi su quanto è successo. Intanto sui social c’è chi sta facendo ironia sull’intera situazione: è risaputo ormai che i veri trascinatori della Bobo Tv erano Adani e Cassano. Il primo con le sue riflessioni e le sue analisi, il secondo con le sue sparate senza mezzi termini, a volte surreali, altre piuttosto centrate. Vieri invece si è con il tempo sempre più defilato: presente fisicamente, assente con la mente, d’altronde l’ex bomber ha più impegni e pensieri degli altri, essendo anche padre di famiglia. E così Vieri ha lasciato sempre più fare agli amici, anche se ogni tanto non è mancato qualche scontro, soprattutto con Cassano.

La Bobo Tv verrà condotta esclusivamente da quest'Uomo pic.twitter.com/HuntUFFR2I — Karim (@Mirko_par99) November 3, 2023

Adesso c’è chi fa ironia sul fatto che Bobo sia rimasto solo e debba tornare a essere attivo, dovendo gestire tutto in prima persona e capire anche come fare senza gli amici/colleghi. Su X, l’ex Twitter, in queste ore è diventato virale un video che ironizza su Vieri e il suo disinteresse: “La Bobo Tv verrà condotta esclusivamente da quest’uomo”, è la didascalia del video che raccoglie alcune delle clip più divertenti su Bobo che non ha visto le partite o si distrae per giocare con il telefonino, scacciare le zanzare e inzuppare i biscotti nel latte.