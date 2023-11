Bobo Tv, bomba di Cassano contro Bobo Vieri: una storia di soldi?

04 novembre 2023 a

a

a

Lo scioglimento della Bobo Tv è la notizia del giorno. Gli appassionati di calcio stanno cercando di capire di più sul motivo della rottura, che per ora non è stato svelato. Bocche cucite da parte di tutti i protagonisti che negli ultimi anni hanno avuto un successo enorme su Twitch, dove hanno inventato un format capace di coinvolgere decine di migliaia di seguaci. Apparentemente non c’erano segnali che facevano presupporre una rottura, infatti c’è ancora chi pensa che si tratti di un enorme scherzo.

Però Christian Vieri è stato perentorio nel corso della diretta di venerdì 3 novembre: “Da oggi ci sarò solo io, ringrazio Ventola, Cassano e Adani per quello che hanno fatto”. Inoltre Bobo ha manifestato l’intenzione di creare nuovi format e di coinvolgere direttamente i seguaci della sua tv, che non chiuderà ma che dovrà per forza cambiare senza tre dei protagonisti che l’hanno caratterizzata per tutto questo tempo. Intanto sul web si sprecano le illazioni su quanto accaduto. Soprattutto Adani e Cassano erano il cuore della Bobo Tv, al punto che monopolizzavano spesso le discussioni.

Bobo Tv nel caos, spunta un video dopo lo scioglimento: imbarazzo per Bobo Vieri | Guarda

Tra l’altro proprio Cassano ripeteva spesso che tra il serio e il faceto “Vieri non ci dà nulla”, ovvero che facevano tutto “a gratis”, nonostante gli accordi pubblicitari e gli incassi derivanti dalle visualizzazioni e dagli abbonamenti su Twitch. Non è dato sapere come funzionava la Bobo Tv dal punto di vista economico, ma c’è chi sta avanzando il sospetto che i soldi potrebbero avere un ruolo in questa rottura. Inoltre si vocifera che Lele Adani potrebbe aprire un nuovo canale Twitch in cui continuare a parlare di calcio, magari portando con sé proprio Cassano, che in tutto ciò è scomparso dai social.