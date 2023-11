Bobo Tv, "perché hanno scaricato Vieri": la rivelazione di Fabrizio Corona

04 novembre 2023 a

Che cos’è successo alla Bobo Tv? Il sito Dillinger News, vicino a Fabrizio Corona e coinvolto nella vicenda del calcioscommesse, assicura di avere i retroscena corrispondenti alla verità. Si tratta di informazioni da prendere con le pinze, dato che il sito dell’ex re dei paparazzi ha spesso preso delle cantonate quando si tratta di “scoop” del genere. L’annuncio di Christian Vieri è stato un fulmine a ciel sereno, tanto che in molti sono ancora convinti che si tratta di un enorme scherzo e che presto Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola torneranno in trasmissione.

“Vieri è stato abbandonato dai suoi compagni di avventura - sostiene Dillinger News - sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Come prima ripicca, in linea con la sua maturità sopraggiunta, li ha defollowati. Alla base oltre ai già previsti (mesi fa da Fabrizio Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo”. Dillinger News ha chiosato promettendo ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Bobo Tv, bomba di Cassano contro Bobo Vieri: una storia di soldi?

A questo punto sarebbe preferibile che i diretti interessati si esponessero per chiarire la situazione, dato che le voci stanno correndo incontrollate. Addirittura c’è chi assicura che Lele Adani stia già guardando al futuro, progettando di aprire un proprio canale di Twitch e proseguire il format che tanto successo ha avuto in questi anni di Bobo Tv. Nel caso in cui dovesse tuffarsi in una nuova avventura, è probabile che Cassano lo segua: i due sono molto legati e soprattutto sono stati i veri protagonisti del canale Twitch aperto da Vieri.