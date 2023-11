Bobo Tv, Vieri toglie il saluto ad Adani, Cassano e Ventola: la situazione precipita

Fabrizio Biasin 05 novembre 2023 a

La Bobo TV non c’è più. Anzi no, c’è ancora, ma senza tre dei quattro grandi protagonisti dell’ambaradan. E poi vai a vedere se è vero, ché magari si sono inventati ’sto teatrino per creare un po’ di hype - come dicono quelli bravi - e, francamente, non ci sarebbe niente di male. Anche perché son stratagemmi che funzionano (e infatti ne stiamo scrivendo). Ma il dato di fatto è che al momento il format dei quattro ex calciatori che ciarlano di pallone su Twitch - e una volta si mandano affanculo, e quell’altra «noi siamo il calcio», e quell’altra ancora intervistano De Zerbi o Guardiola, e tutte le volte se la ridono allegramente- è... sospeso come un match strozzato dalla nebbia.

Ecco, se avete mal di testa perché non avete la minima idea di cosa siano “Twitch” o la stessa Bobo TV non vi preoccupate, è mancanza abbastanza comune e in ogni caso siam qui per servirvi. Twitch è la piattaforma un tempo casa dei gamer (coloro che giocano ai videogiochi e te lo fanno vedere), oggi regno delle più disparate produzioni video. In genere lì si programmano le cosiddette “live”, poi “trasportate” altrove (vedi Youtube e social vari) sottoforma di clip e clippine. Una delle primissime realtà, e certamente quella più riuscita, è proprio la Bobo TV, lanciata circa tre anni fa da Christian Vieri, ex attaccante - tra le altre - di Inter e Nazionale e, da buon “bomber”, bravissimo a intercettare tendenze giovanili e compagni di viaggio. In questo caso si è portato in casa un tris di colleghi niente male: Lele Adani, ovvero il re del pallone sudamericano e “Viva il futbol!”; Nicola Ventola, bravo ragazzo e buon comunicatore e, infine, Antonio Cassano che francamente non ha bisogno di presentazioni. Gli appuntamenti dei quattro - fino a qualche tempo fa parecchio seguiti, ultimamente meno apprezzati - si sono improvvisamente interrotti venerdì sera, quando il padre fondatore Bobo Vieri ha preso il microfono e gelato i fan: «Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV. Ringrazio Adani, Cassano e Ventola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi, andremo avanti con nuovi contenuti».

Subito si sono moltiplicate le voci: è tutto vero o stanno cazzeggiando? Hanno litigato? È una questione di soldi? Ce l’hanno con Vieri perché fa il capetto? E così via. L’immancabile Fabrizio Corona ha dato la sua versione: «Vieri è stato abbandonato. Sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Come prima ripicca, in linea con la sua maturità sopraggiunta, li ha defollowati». E in effetti, in tipico “stile social”, il padrun della tv ha “tolto il saluto” agli ex amici.

Poi, ovviamente, si è riaperta la faccenda. Nel pomeriggio di ieri Lele Adani ha pubblicato una storia dove si è messo a recitare supercazzole sul calcio e «viva il futbol!» di qua e «conta solo il calcio!» di là con addosso la felpa della stessa Bobo Tv, la qual cosa fa pensare che alla fine i quattro guasconi troveranno il modo per tornare a cazzeggiare insieme o, magari, lo faranno solo i tre "fuggiaschi". Si vedrà.

Ebbene, se di tutta questa faccenda ve ne frega il giusto, sappiate che siete dalla parte della ragione, ma è anche vero che tra i giovani, ormai, siffatte boiate hanno un’importanza non indifferente. «Hai visto la Bobo Tv?»,«Tu da che parte stai?», «Certo che Cassano e Lele erano i dominatori, senza di loro Bobo è finito!», «Mano, il bomber troverà delle soluzioni, lui è il king!» e altre amenità.