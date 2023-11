Maignan gela Pellegatti: "Per te è finita 1-1", imbarazzo prima di Milan-Psg

07 novembre 2023 a

Attimi di gelo a Milanello, con Carlo Pellegatti stoppato subito da Mike Maignan. Siamo nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Psg, partita decisiva per il percorso in Champions League dei rossoneri, fermi a 2 soli punti in 3 partite, con zero gol fatti e reduci dalla imbarcata del Parco dei Principi. La notte del dentro o fuori, una gara senza appello.

Il portiere francese ex Lille e mister Stefano Pioli si sottopongono alle domande di rito dei giornalisti. Prende la parola Pellegatti, decano dei cronisti che seguono il Diavolo e voce amatissima dai tifosi rossoneri. Quasi un "padrone di casa" al centro sportivo milanista. La sua domanda, però, sembra lasciare interdetto Maignan.

"Mike, la partita d'andata per te non è finita 3-0, per te personalmente, perché è finita 1-1 - esordisce Pellegatti, con il portiere che sgrana gli occhi -. Ti ha fatto gol Mbappè ma hai fatto la parata forse tra le più belle della tua carriera rossonera (proprio sull'attaccante della Nazionale francese, ndr). Speri che finisca ancora 1-1 nel senso che non tira mai Mbappè o a un portiere piacerebbe diventare protagonista in una partita del genere o preferiresti lasciare stare?".

"Per te era 1-1, noi abbiamo perso 3-0", replica Magic Mike, e accanto a lui Pioli sorride con un pizzico di amarezza. "Le partite si giocano 11 contro 11...", continua il portiere e Pellegatti prova a rimediare: "Però bella parata". "Sì, bon, io lavoro per questo", replica ancora Maignan, che non concede spazio ad alcuna forma di soddisfazione personale. Lo spezzone video della conferenza stampa è diventato ovviamente virale sui social.