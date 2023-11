Stefano Pioli in 'stato confusionale': la frase che sconvolge i tifosi del Milan

05 novembre 2023 a

a

a

Una valanga travolge Stefano Pioli dopo il disastroso ko del Milan in casa contro l'Udinese, che raccoglie la prima vittoria in questa Serie A. Non solo i fischi assordanti del Meazza, curva compresa: sui social, infatti, torna a furoreggiare l'hashtag #PioliOut, dietro al quale si raccolgono i tifosi, sempre più numerosi, che chiedono l'esonero del mister e un cambio sulla panchina rossonera.

Già, il Milan arranca. Affonda. E anche lo spogliatoio sembra spaccato, tra sfuriate e dichiarazioni polemiche, senza contare i soli sette giocatori sotto la curva a scusarsi dopo la debacle contro l'Udinese di ieri sera, sabato 4 novembre. Insomma, piove sul bagnato. E su X gli utenti si scatenano: "Non è adatto alla panchina del Milan, cacciatelo", "La pazienza ha un limite, vogliamo l'esonero". Questo il tenore dei messaggi.

Stefano Pioli è spacciato? Tam-tam Milan: "Pausa nazionali, chi arriva in panchina"

Il mister, per inciso, è sembrato quasi in stato confusionale nelle interviste post-partita. Si è preso la responsabilità della sconfitta, ha definito meritati i fischi, poi ha aggiunto: "Deve preoccuparci un po' tutti, la prestazione non è stata all'altezza". Una frase, soprattutto nella sua prima parte, che dà la cifra dello sbandamento in atto. E l'Inter, nel frattempo, vola a sei punti di distanza.

Sempre sui social si dicono sicuri: "Il suo esonero è questione di tempo ma ormai lui e il suo staff ci hanno compromesso un'intera stagione". Insomma, tira una brutta aria attorno a mister Pioli. Ora lo attendono in settimana Psg e Lecce. Poi la pausa per le Nazionali, durante la quale, sostengono alcuni addetti ai lavori, il Milan potrebbe cambiare guida tecnica.