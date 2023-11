Tottenham-Chelsea, il fermo immagine che sconvolge l'Europa

08 novembre 2023 a

Nel Monday Night di lunedì in Premier non è mancato nulla: il Chelsea di Mauricio Pochettino è passato 4-1 in casa del Tottenham. In un match dove è successo di tutto: due espulsioni per gli Spurs (gli ex di Atalanta e Udinese Romero e Udogie) e quattro gol annullati con il Var.

Un risultato a sorpresa, sebbene alla squadra di Ange Postecoglu vadano fatti i complimenti per la cattiveria agonistica messa in campo. L'ex allenatore del Celtic è il vero segreto di questa squadra, rinata grazie alla sua cura. Ha saputo dare continuità ai risultati e nonostante i due rossi, nella ripresa, non ha cambiato il suo atteggiamento aggressivo: difesa altissima e regola del fuorigioco riuscita quasi perfettamente, tanto che i Blues hanno dovuto segnare tre volte per vedersi convalidato un gol dall’arbitro.

Tottenham, pressing e baricentro alto col Chelsea: una foto lo dimostra perfettamente

In 9 contro 11, Postecoglu non è andato contro alla sua filosofia: in doppia inferiorità numerica ha lasciato campo agli avversari, come dimostra una foto dei difensori schierati a centrocampo durante un’azione del Chelsea.

Con la partita ferma ancora sull'1-1 e la possibilità di poter rimontare anche con due uomini in meno, il Tottenham aveva 7 giocatori di movimento su 8 sulla linea di metà campo, una vera e propria follia viste le condizioni con le quali si apprestava a giocare l'ultima mezz’ora. Nel finale però il Chelsea è riuscito a passare con il gol al 75’ di Nicolas Jackson, che ha poi segnato altre due reti in pieno recupero. Ma al Tottenham vanno fatti solo i complimenti. A fine gara Postecoglu si è comunque preso la meritata standing ovation, nonostante la sconfitta maturata.