Milan, Leao e Giroud abbattono il Psg. Fa festa pure la Lazio

07 novembre 2023 a

a

a

Il Milan porta a casa tre punti preziosi per il girone di Champions. Con una rovesciata di Leao e una magia di Giroud, i rossoneri battono 2-1 il Psg e lasciano accese le speranze per il passaggio del turno. La partita era cominciata male per il Milan con il gol di Skriniar che ha messo subito in difficoltà la squadra di Pioli. Al nono minuto Marquinhos anticipa tutti in terzo tempo sul primo palo, Skriniar insacca tuffandosi di testa sul secondo. Calcio d'angolo perfetto degli uomini di Luis Enrique e primo gol dello slovacco in maglia parigina. San Siro ammutolito.

Poco dopo Leao mette le cose sulla retta via. Al dodicesimo Leao apre a sinistra per Giroud che calcia forte e basso trovando la risposta di Donnarumma. La palla si impenna in area piccola viene ribadita in rete dal portoghese in rovesciata. Marquinhos e lo stesso Donnarumma vengono beffati in controtempo. San Siro esplode e il Milan torna a credere nell'impresa.

"Ha sbagliato tutto": Donnarumma, il siluro di Albertosi prima di scendere in campo

Nella ripresa il Milan comincia subito col piede giusto e prova a cercare il vantaggio. E il 2-1 arriva al cinquantesimo con Giroud. Hernandez pennella al centro dalla sinistra, Giroud anticipa tutti di testa e fa secco Donnarumma sovrastando Skriniar nello stacco. Poi il Milan controlla il risultato fino alla fine. Per tutta la partita Donnarumma è stato assediato dai fischi di San Siro. I tifosi del Milan non hanno dimenticato il tradimento del portiere. Infine, nella serata di Champions, fa festa anche la Lazio che supera il Feyenoord.