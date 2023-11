Bobo Tv, ribaltone Vieri: con chi sostituisce Adani e Cassano, tifosi sconcertati

08 novembre 2023 a

Aveva annunciato una rivoluzione, Christian Vieri. E così è stato: il nuovo corso della BoboTv, la nuova era senza le "colonne" Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola è già cominciata, peccato che le reazioni degli spettatori e utenti che seguono le live su Twitch non l'abbiano presa benissimo e anzi abbiano subissato l'ex bomber di Juve, Inter e Nazionale di critiche e sfottò.

Ricapitoliamo: venerdì corso Vieri aveva annunciato a sorpresa, con tono piuttosto tetro e corrucciato, l'addio ai suoi storici tre compagni di diretta nonché amici. Nessuna motivazione ufficiale, se non quella di voler cambiare format e dare più spazio ai tifosi.

Parole che non hanno convinto molti, con conseguente raffica di supposizioni e illazioni: Fabrizio Corona, pubblicando un audio di Ventola, ha suggerito che dietro all'addio ci fossero "problemi di soldi". Dopo qualche giorno, Vieri ha replicato durissimo a Striscia la notizia, parlando definendo addirittura "maiali vigliacchi" coloro che hanno dato credito a queste voci.

Qualcuno aveva anche parlato di un possibile "scherzo" e che alla fine Bobo, Antonio, Daniele e Nick sarebbero tornati subito insieme. Sbagliato. I nuovi compagni di avventura di Vieri si chiamano infatti Gabboman, Fabio, Luca Mastrangelo, Emiscouting e Cisco. Il grande pubblico "generalista" forse non li conosce, ma si tratta di volti noti se non notissimi ai più giovani e al popolo dei social, tifosi-youtuber e content creator, seguitissimi e già animatori "in proprio" di dibattiti e tavole rotonde sulle principali squadre della Serie A. Saranno loro a sostituire Adani & co, con quali risultati si vedrà. Per ora, tra gli utenti e aficionados sembrano dominare delusione e scetticismo.