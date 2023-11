Bobo Tv, il video di Adani: "Devo fare due cose", bomba su Vieri

08 novembre 2023 a

Il nome di Daniele Adani è ancora una volta al centro delle polemiche del piccolo "Bar sport" del calcio italiano. Stavolta, però, i suoi giudizi entusiastici non c'entrano. L'ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter è finito coinvolto, suo malgrado, nel grande giallo della Bobo Tv. Venerdì scorso il "padrone di casa" Christian Vieri ha annunciato la rivoluzione nello spazio live di Twitch più amato dai "malati di pallone", il dibattito tra il serio e il faceto con i suoi amici Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Nessuna spiegazione formale, solo una generica necessità di "cambiare format" e coinvolgere maggiormente gli spettatori e utenti social. Al posto del poker d'assi, Vieri ha spiazzato tutti collegandosi con una serie di influencer e content creator legati al mondo delle tifoserie calcistiche, ma la novità non sembra essere piaciuta a molti. Fabrizio Corona, immancabile, ha ipotizzato una rottura tra i 4 sodali a causa di insormontabili problemi di soldi, non meglio precisati, con Ventola che in un audio pur decidendo di non rispondere, almeno per il momento, sembra confermare questa tesi.

E Adani, il cantore della Garra charrua? Anche lui, tra i più apprezzati (e al tempo stesso contestati, come ovvio) commentatori calcistici dell'attuale panorama italiano, glissa sull'argomento lanciando però qualche frecciata.

Nella sua ultima story su Instagram, a divorzio da Vieri già avvenuto, si rivolge direttamente ai follower-tifosi: "Buongiorno a tutti, cosa dite: rimettiamo il calcio vero al centro di tutto. Io direi che è meglio". Riferimento ovvio al gossip impazzito di questi ultimi tre giorni. "Perché questo avvenga - prosegue - devo fare due cose, la prima è ringraziarvi e la seconda è coinvolgervi. Qual è stato il calciatore rivelazione di questa prima fase di campionato tra Soulé, Zirkzee e Colpani. Parliamo di futbal è la vostra garanzia, io vi aspetto qui sempre. Viva il futbol".

Le voci che ipotizzavano una "boutade" di Vieri, in vista di un nuovo progetto con gli stessi, immancabili Lele, Fantantonio e Nick, insomma, sembrano essere ormai state accantonate in un clima di gelo e imbarazzo generale. Questo punto, perlomeno, sembra pare confermato da tutti i protagonisti, a partire da quelli che preferiscono restare in silenzio.