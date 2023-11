Bobo Tv, Vieri sostituisce Adani e Cassano: chi porta in diretta, nomi clamorosi

09 novembre 2023 a

Altro che scherzo, la Bobo Tv si è sciolta davvero, almeno nella sua composizione originale. Christian Vieri non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi, anzi sembra lanciatissimo verso il futuro del suo canale Twitch. Nella seconda puntata del talk show che ha appena lanciato ci saranno come ospiti diversi amici dell’ex attaccanti dell’Inter: si tratta di Adriano, Amoruso, Iuliano e Diamanti.

C’è una certa curiosità di capire come Vieri si interfaccerà con i nuovi ospiti, dopo che per anni si è appoggiato moltissimo a Lele Adani e Antonio Cassano, che sono stati i veri mattatori della Bobo Tv. Senza dimenticare Nicola Ventola, che è comunque stato un membro prezioso, anche per il quartetto di amici era molto affiatato e, oltre a parlare di calcio, dava vita a siparietti che sono sempre piaciuti agli spettatori. Se Diamanti è l’unico con cui Vieri non ha giocato, gli altri sono tutti ex compagni: l’imperatore Adriano ai tempi dell’Inter, Amoruso e Iuliano durante l’esperienza alla Juventus.

Nella prima puntata, trasmessa in diretta da Milano lunedì 6 novembre, Vieri si era presentato con diversi ospiti presi dal mondo dei social e c’era stata un’improvvisata dell’amico Cristian Brocchi. Adesso l’intenzione di Bobo è tornare a un format più simile all’originale, dato che converserà con quattro ex calciatori, pure di un certo livello. Grande curiosità soprattutto di vedere e sentire Adriano, che ha avuto un finale di carriera piuttosto controverso.