Stefano Pioli umiliato da Le Iene: "Perché è un miracolato"

10 novembre 2023 a

Anche Stefano Pioli e Olivier Giroud sono caduti in uno scherzo de Le Iene. L’autore dello scherzo è Emanuel Csmin Stoica, un ragazzo disabile noto molto su Tik Tok, che ha criticato per scherzo, con battute taglienti, l’allenatore del Milan (che è stato allo scherzo) e con Giroud (che ci è stato un po’ meno). Con il tecnico di Parma il giovane esordisce così:“Ma lo chiamano Padre Pioli perché fa i miracoli? Il mister risponde: No, non mi sembra”. L’attacco, quindi, arriva diretto: “Però lei è un po’ miracolato, è ancora qui! Speriamo che la caccino”. Pioli, intuendo probabilmente la natura dello scherzo, risponde tranquillamente, risalendo in macchina: “Dici? Speriamo di continuare…”.

Giroud piccato dalla battuta del tiktoker: “Torna al tuo paese, fai schifo”

Con Giroud però le acque non erano proprio tranquillissime. Dopo aver preso di mira Pioli, Stoica sperava di incontrare qualche altro giocatore del Milan per il secondo “turno”. Invece è arrivato il francese, attaccato allo stesso modo di come avrebbe “colpito” qualche giocatore meno importante. “Si è girato Giroud, girati e vai a quel paese, perché fai schifo”.

Il francese, al contrario di Pioli, ammutolisce e ci resta un po’ male, non capendo appieno la natura dello scherzo. Un po’ va capito, dato l’apporto enorme che il francese sta dando all’attacco rossonero, alla veneranda età di 37 anni. In rete di testa martedì contro il Psg, il francese ha preso e se ne è andato. Ma sicuramente Emanuel il suo segno lo ha lasciato.