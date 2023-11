Bobo Tv, Vieri firma l'accordo ufficiale. "Ecco perché ha fatto fuori Adani"

11 novembre 2023 a

Non sarà "un problema di soldi", come suggeriva Fabrizio Corona, ma forse la decisione di Christian Vieri di ribaltare la Bobo Tv dicendo addio ai suoi storici sodali e amici Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola è comunque legata a questioni di business. Voleva "cambiare format", aveva spiegato l'ex bomber di Juventus, Inter e Nazionale nella sua prima diretta su Twitch senza gli amici, una settimana fa, scatenando uno tsunami di reazioni e sospetti.

"Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita", ha confermato lo stesso Vieri raggiunto da Striscia la notizia per ricevere il Tapiro d'oro, qualche giorno dopo. Nelle ultime ore è arrivato un sibillino commento di Adani, forse il primo davvero velenoso nei confronti di Bobo: "Se era giusto cambiare, perché nessuno sapeva?".

La risposta arriva, secondo qualcuno, dal profilo di X (l'ex Twitter) della Lega Serie A, che annuncia: "La Bobo Tv sbarca su Radio Tv Serie A con RDS". Si tratterà di due appuntamenti al mese, il lunedì sera alle ore 21 con Vieri e tanti ospiti. Primo appuntamento con Francesco Totti, Adriano l'ex Imperatore dell'Inter (compagno di Vieri, una ventina d'anni fa), gli ex Juve Mark Iuliano e Nicola Amoruso (che formava con Christian la giovanissima frontline offensiva della Juve di Lippi stagione 1996/97) e Alino Diamanti.

"Con grande piacere accogliamo il nostro Ambassador Vieri e la BOBO TV all'interno di Radio TV Serie A con RDS - commenta Luigi De Siervo, amministratore della Lega Serie A -. Questa attività di co-marketing va ad arricchire di un altro importante tassello l'offerta di contenuti esclusivi dedicati ai nostri ascoltatori, a dimostrazione che continua il percorso di crescita della Lega Serie A in una Media Company in grado di intrattenere tifosi di tutte le età".

In tanti si sono soffermati sui nomi scelti da Vieri per sostituire gli (ex?) amici Lele, FantAntonio e Nick. La verità, però, è più pregnante: il cambio di format a cui si riferiva il padrone di casa era proprio questo: la live andrà on air in modalità DAB e IP e sarà visibile sul digitale terrestre al LCN 899, sul sito e sulla APP della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla APP di RDS e sui canali Twitch e TikTok della Bobo TV. In più, parteciperanno youtuber e content creator tutti molto vicini alle tifoserie delle principali squadre italiane, nel tentativo di allargare ulteriormente la platea del pubblico. Possibile, sostengono fonti interne al mondo del pallone, che Vieri abbia deciso la svolta da solo, senza coinvolgere gli amici, e che di fronte alle loro titubanze abbia scelto di fare tabula rasa e ricominciare quasi da zero.