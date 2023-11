Milan, ecco il bomber per gennaio: il nuovo nome per rilanciare la stagione

14 novembre 2023 a

Il Milan ha bisogno di un attaccante che faccia rifiatare Olivier Giroud. Luka Jovic è troppo acerbo e per questo i rossoneri guardando alla Ligue 1. Il sogno, già noto, è prendere Jonathan David dal Lilla. Anche se nell’ultimo periodo il giocatore è un po’ in crisi, non segna da 10 partite e ha perso il posto da titolare. In estate il tentativo di prenderlo non aveva avuto esito positivo, i rossoneri però sono disposti a riprovarci già da gennaio, come riporta La Gazzetta dello Sport. È lui il primo nome della lista.

Valutato 60 milioni un anno fa, ora il suo prezzo è sceso dato che il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025. E i giocatori a scadenza per il Milan — Chukwueze e Pulisic vedasi — sono una priorità. Ora il momento duro, dopo che un anno fa rivaleggiava con Kylian Mbappé (primo e terzo in classifica marcatori). L’allenatore del Lilla, Paulo Fonseca, non capisce il suo momento: "Non ci sono ragioni per tale mancanza di fiducia in sé. È fortissimo. Sappiamo che sarà difficile restare con lui in futuro". In suo soccorso è arrivato anche il presidente Olivier Letang: "Non ci nascondiamo, Jonathan sta attraversando un periodo più difficile ma i quindici giorni in nazionale gli faranno bene".

Milan, l’alternativa a David è Akor Adams del Montpellier

L’alternativa di David si chiama Akor Adams. Ventitré anni, centravanti nigeriano del Montpellier con grande fisico, potenza, abitudine al gol. In passato 15 gol al Lillestrom (in Norvegia) tra aprile e luglio, altri 7 ora con il Montpellier: abbastanza per comandare la Scarpa d’oro. Qui il trasferimento a gennaio è molto improbabile ma le vie del mercato sono infinite. Rispetto a David, che diventerebbe il titolare del futuro, sarebbe una soluzione ponte: alternativa a Giroud nell’immediato, poi chissà. Il tempo dirà.